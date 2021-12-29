Информацию передает «НБН», ссылаясь на Donpress.com.

Соответствующий указ подписал так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин.

«Документом» установлены новые размеры выплат различным категориям граждан, имеющих на это право.

Так помощь по беременности и родам будет составлять 8 тысяч рублей, при рождении ребенка родители получат 22 тысячи рублей. Одиноким матерям установлены выплаты в размере 1 800 рублей на каждого ребенка, но не более 7 885 рублей суммарно.

До 7 000 рублей увеличена помощь на ребенка до достижения им возраста 3-х лет.

Выплаты по случаю потери кормильца установлены в размере 7 885 рублей. Также будет выплачиваться помощь на детей до достижения ими 18 лет опекунам и попечителям в размере 10 260 рублей на каждого ребенка, а на ребенка-инвалида – 12 800 рублей.

Также установлено единовременное пособие при передаче ребенка в семью в размере 17 450 рублей.

Кроме того, будет выплачиваться помощь на детей-сирот, которые находятся в детдомах семейного типа и приемных семьях, а также единовременная помощь при создании приемной семью.

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