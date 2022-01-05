Как информирует «НБН» со ссылкой на издание «ДонПресс», во временно захваченном городе Донецке произошло чрезвычайное происшествие с главной елкой ОРДО.

Как сообщают местные жители, в городе «сломалась» новогодняя елка. Она была установлена на площади Ленина.

В свою очередь подконтрольные так называемым «властям» паблики ОРДО пишут, что на елке перестала работать иллюминация. Одна только горит звезда, а также несколько гирлянд слегка мигают.

На это событие не могли не отреагировать местные жители. Люди в социальных сетях пишут:

«Может, все же ее починят. Сейчас она не светится»;

«Смешно! Однако елка поломана»;

«У нас очень «хорошая» погода»;

«Халтура какая-то»;

«Такой погодой коротнуть запросто может. Должны починить».

Стоит отметить, что новость о таком инциденте с новогодней елкой во временно оккупированном Донецке была опубликована в СМИ еще второго января 2022-го года.

screenshot — donpress.com

Примечательно, что не только в Донецке произошел казус с новогодней елкой. К примеру, в еще одном временно оккупированном городе – Луганске, открытие елки на Новый год едва не обернулось опасностью для людей.