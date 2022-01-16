После Нового года в социальных сетях жители оккупированного города стали жаловаться на повсеместное подорожание. Если в конце 2021 года в «республике» обсуждались проблемы коммунальных систем и автомобильные аварии, то сейчас местные паблики «гудят» о шокирующем росте цен на все.

Все магазины с наступлением 2022 года поспешили обновить ценники, которые вызвали негодование в оккупированном Луганске и других захваченных городах, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Жители «ЛНР» понимают, что ориентироваться на цены, которые были еще неделю назад, бессмысленно. Продавцы маленьких магазинов пишут новые цены поверх старых от руки, а работники супермаркетов меняют ценники прямо на ходу и часто покупатели на кассе понимают, что товар существенно подорожал.

В первый день нового года жители Луганска должны отдавать больше и за поездки в общественном транспорте, которые стали дороже почти на 50%: раньше стоимость составляла 12 рублей, сейчас пассажиры вынуждены платить 20 рублей. Скидки действуют только для школьников и студентов, если у них есть проездной.

Стал роскошью для «республики» и хлеб, который также поднялся в цене ровно в половину. Подорожало и растительное масло местного производства, которое раньше было доступно для всех граждан из-за своей дешевизны.

Тотальное повышение цен обрекает жителей ОРЛО на медленную голодную смерть, поскольку финансы необходимы и на другие статьи расходов, в частности на оплату коммунальных услуг, где также взлетели тарифы.

Помимо роста цен жители «ЛНР» жалуются и на отношение оккупантов к ним. Местные «власти» намеренно травят и уничтожают горожан. Луганчанка показала красноречивые доказательства преступных действий «руководства».