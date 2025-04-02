Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль Центра национального сопротивления (ЦНС), новые дома строятся на скорую руку и совершенно бесконтрольно.

В частности, все эти «новые» жилые комплексы возводят без соблюдения надлежащих нормативов, даже игнорируя российскую сертификацию, и потому используются низкокачественные материалы и нарушается технологический процесс, но в Кремль сообщается об исключительной дороговизне проекта «реновации».

Кроме того, чиновники оккупационной администрации Луганска стремятся обогатиться, отмывая деньги через ненадежные фирмы-застройщики, не предоставляющие никаких гарантий безопасности. Например, зафиксирован ряд случаев, когда жилье, возведенное россиянами, разрушалось еще о завершения строительства.

В ЦНС резюмировали:

…Это не развитие, а имитация! Оккупанты создают красивую картинку, но в реальности грабят регион, и оставляют людей без будущего.

Ранее мы писали о том, сколько россиян выступают за 30-дневное перемирие с Украиной.