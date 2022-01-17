Согласно Конституции Украины, премьер-министр назначается Верховной Радой. Кандидатуру подает на рассмотрение президент Украины.

Издание «НБН» поинтересовалось у читателей, кто, по их мнению, будет лучшим премьер-министром Украины? В данном опросе приняли участие 1004 респондента. Мнения участников опроса разделились.

Однако большинство опрошенных отдали свои голоса за народного депутата от «ОПЗЖ», экс-министра энергетики Юрия Бойко. Главой Кабинета Министров его хотят видеть 38% опрошенных.

На втором месте оказалась экс-премьер-министр, несменный лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко – 21% опрошенных хотят, чтобы народная избранница снова заняла пост премьера.

Еще 16% респондентов отдали свои голоса за экс-премьер-министра Владимира Гройсмана. В свою очередь 13% участников опроса хотят видеть руководителем Кабмина бывшего вице-премьер-министра Украины времен президентства Виктора Януковича, бизнесмена Сергея Тигипко.

8% опрошенных проголосовали за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. При этом нынешнего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля хотят видеть на занимаемом им посту 2% опрошенных.

И еще 2% опрошенных отдали свои голоса за министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Стоить отметить, что недавно результаты одного из опросов показали, что думают украинцы по поводу помощи переселенцам от государства.