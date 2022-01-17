Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 18 января в Украине будет облачно, с осадками на большей части территории. Порывы ветра кое-где усилится до штормовых. В большинстве областей 18 января температура воздуха будет держаться ниже нуля. Из-за сильного ветра синоптики объявили желтый уровень опасности.

«Порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых 15-22 метров в секунду, иногда и сильнее. На дорогах остается гололед», – написала Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

В большинстве западных областей Украины ночью и весь день ожидают периодические осадки в виде снега. Без осадков будут только Волынская, Закарпатская и Ровненская области. Температура воздуха там будет колебаться от -1 до +2 градусов.

На севере, востоке и в центре страны ночью местами будет мокрый снег. Однако днем ​​осадки ожидаются во всех областях. Температура будет в пределах от 0…-4 градусов.

На юге ночью возможен мокрый снег, однако день пройдет без существенных осадков.

Погода в столице

В Киеве и области 18 января также будет снежить. Столбики термометров ночью будут показывать -4…-6 градусов, а днем температура воздуха будет на уровне -2…-4ºС.

Карта погоды на 18 января

Ранее сообщалось о погоде на 17 января 2022 года.