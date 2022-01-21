Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «НВ».

Итак, как же в социальных сетях реагируют на слова президента о том, что Россия может попытаться захватить Харьков.

Например, волонтеры и ветераны АТО/ООС заявили, что ВСУ готовы дать отпор армии страны-агрессора, если та попытается захватить Харьков. Они заявляют, что Харьков не достанется оккупантам.

Прокомментировали слова Гаранта лидеры мнений и журналисты. Например, журналист Александр Зинченко выразил уверенность, что Харьков окажется не под силу российским оккупантам.

В свою очередь военный корреспондент Андрей Цаплиенко, который ранее жил и работал в Харькове, поинтересовался у земляков, как их настроение после слов президента и сказал, что «вата побежала гладить триколоры».

Кроме того, в сети харьковчане напомнили, что буквально на днях президент Зеленский в своем видеообращении призывал украинцев не паниковать, несмотря на угрозу нового российского вторжения.

Также харьковчане пишут, что даже жители города, которые тепло относятся к России, не в восторге от того, что РФ может оккупировать их город.

Звучали также и довольно резкие комментарии. Например, известный волонтер Роман Доник возмущен тем, что президент не сказал, что в случае попытки РФ захватить Харьков военно-политическое руководство будет отстаивать территориальную целостность нашего государства.

«Подбодрили», — с сарказмом заявляет он.

Отреагировал на слова Гаранта и мэр Харькова Игорь Терехов. Он призвал жителей города соблюдать спокойствие и сказал, что солдатам страны-агрессора готовы дать отпор.

К слову, результаты одного из опросов, показали, где в Украине наиболее тепло относятся к РФ.