Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 24 января погода в Украине будет по настоящему зимней, с морозами и снегопадами. Холоднее всего будет на западе и севере страны. Там прогнозируют -5…-7 градусов. На Закарпатье днем ​​-6…-8, а ночью – вообще -14…-16ºС.

«На востоке, в центре и на юге Украины будет снежить. А в западных и северных регионах существенные осадки не прогнозируются», — написала Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

На востоке Украины ситуация также не слишком теплая. Столбики термометров опустятся до -4…-6 градусов. В Донецкой области будет чуть теплее — от -3 до -5 ºС.

В центральных регионах страны погода аналогична восточной. Там будет -4…-6 градусов.

В южных регионах и в Крыму дневная температура воздуха будет на уровне -2…-4 градусов.

При этом

Порывы ветра могут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Погода в столице

В Киеве и области 24 января также похолодает, существенные осадки не предвидятся. Столбики термометров ночью будут показывать -7…-9 градусов, а днем температура воздуха будет на уровне -4…-6ºС.

Карта погоды на 24 января

Ранее сообщалось о погоде на 23 января 2022 года.