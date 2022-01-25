Об этом сообщает «НБН».

Сегодня, 25 января народная избранница Анна Скороход пришла в Верховную Раду в обновленном образе. Депутат освежила блонд, сделала объемные локоны и добавила яркости в макияж – политик сделала акцент на губы, накрасив их красной помадой. При этом одежда народной избранницы все еще в черном цвете.

Соответствующие снимки народной избранницы опубликовал известный парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов в социальной сети Facebook.

«Новый имидж Скороход», — подписал кадры журналист.

Фото — Фейсбук-страница Яна Доброносова

Фото — Фейсбук-страница Яна Доброносова

Пользователи соцсети оценили преображения народной избранницы. Они пишут, что новая прическа ей к лицу.

«Ой, какая». «Так намного лучше, чем с косичками». «Красивая», — комментируют снимки пользователи.

Стоить отметить, что после смерти своего возлюбленного, народного депутата Антона Полякова, Скороход носила черную траурную одежду, волосы заплетала в колоски и не делала яркого макияжа. В своих интервью политик говорила о том, что они с Поляковым собирались пожениться.

Ранее Скороход обращалась с просьбой к экс-спикеру Разумкову.