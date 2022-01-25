Об этом сообщает «НБН».

После того, как протестующие под Верховной Радой ФОПы попытались штурмом взять парламент, депутатов эвакуировали из здания Рады. Данную информацию сообщают ряд Telegram-каналов. В частности, Telegram-канал «Новое издание» пишет, что депутатов эвакуировали через подземный переход. А в здании парламента остались только охранники и журналисты.

В Telegram-каналах также появилась информация о том, что один из участников акции потерял сознание и не подавал признаков жизни. Однако позже появилась информация, что мужчине стало плохо, и ему помогла «скорая» помощь.

Как известно, ФОПы требуют от народных избранников, чтобы те приняли законопроекты, которые облегчат им предпринимательскую деятельность.

С наступлением темноты ФОПы начали расходиться, однако пообещали, что завтра, 26 января в 9 утра они снова соберутся под Верховной Радой с теми же требованиями.

К слову, ранее в сети появились кадры, как протестующие ФОПы пытались штурмовать парламент.