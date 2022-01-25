Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Факты».

25 января под стеной Верховной Рады проходит акция представителей малого бизнеса. ФОПы пришли под стены Верховной Рады с конкретными требованиями. Они требуют от парламентариев, чтобы те приняли законопроект, который предусматривает отсрочку введения обязательных кассовых аппаратов для малого бизнеса.

Участники сегодняшней акции попытались прорваться в здание Верховной Рады. При этом охрана парламента закрыла все входы и выходы в Раде на замок.

В сети появились кадры, как участники митинга пытались «взять штурмом» здание парламента. На видеокадрах видно, как силовики пытаются оттеснить протестующих от здания Верховной Рады. При этом количество правоохранителей постоянно увеличивается – они выстраиваются в ряд возле здания Рады.

В свою очередь предприниматели заявляют в громкоговоритель, что они за мирный диалог с депутатами и не собираются захватывать какие-либо здания и повреждать имущество.

«Мы идем мирно и требуем общения для немедленного принятия законопроекта №5866», — говорит один из протестующих на видео.

Ранее результаты одного из опросов показали, готовы ли украинцы выходить на масштабные протесты.