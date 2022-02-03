Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Мeteo.gov.ua.

О чем предупреждают синоптики

4 февраля, в Украине без осадков, за исключение западных областей, где возможен снег. Температура воздуха днем будет в пределах -1…-4 градусов, ночью морозы до -8ºС.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины ночная температура будет находиться в пределах от -6 до -8 градусов, днем ожидается -1…+1ºС.

В восточных регионах страны ночью ожидается -1…-4 градусов, днем – от -1 до +1ºС.

На севере и в центре погодные условия будут соответствовать таким температурным показателям: ночью – от -5 до -7 градусов, а днем будет -2…-4 ºС.

На юге Украины будет поддерживаться температурный фон в пределах -4…-6 ночных градусов и -1…+1 градусов днем.

Погода в столице

В Киеве и области 4 февраля погода будет морозной, но без осадков. Температура воздуха ночью составит -5…-7 градусов, днем столбики термометров будут на отметках -2…-4ºС.

Карта погоды на 4 февраля

Ранее сообщалось о погоде на 3 февраля 2022 года.