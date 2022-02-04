Как информирует «НБН», экс-главарь батальона «Восток» Ходаковский Александр написал в своем телеграм-канале о том, кто же такие на самом деле «ополченцы» ОРДО.

Боевик подчеркнул, что в 2014 году в числе тех, кто воевал против ВСУ в составе НВФ было весьма много «хлама». Ходаковский заявил:

«Один раз была история, когда ко мне прибыли родственники руководителя оной из районных администраций. Они очень сильно просили о помощи. Оказалось, что их родственника захватили «ополченцы» с целью выкупа. И сейчас из той стаи тоже есть много с оружием в руках в ЧВК. Всегда будут те «ополченцы», перед которыми я стану на колени, а будут такие, которых я своими собственными руками буду душить».

Кроме того, главарь боевиков добавил, что в случае если кто-либо из членов незаконных вооруженных формирований во время отсутствия войны «влезет куда не нужно, то им быстро напомнят о былом».

Как известно, сегодня, четвертого февраля, оккупационные силы ОРДО открыли для пропуска один из КПВВ. Ранее уже были озвучены условиях для людей для пересечения линии разграничения в этом месте.