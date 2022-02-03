Как информирует «НБН» со ссылкой на DonPress, так называемый «межведомственный оперативный штаб «ДНР» проинформировал, что пропуск граждан на въезд и выезд будет осуществляться с четвертого февраля на подконтрольном ОРДО КПВВ «Еленовка».

Боевики также озвучили условия работы КПВВ и то, что нужно иметь людям, которые захотят пересечь линию разграничения именно в этом месте.

Так, согласно данным членов НВФ, КПВВ «Еленовка», 4 февраля, будет работать с 09 утра и до 16:30 вечера. Для выезда из временно оккупированной территории людям нужно быть прописаными на подконтрольной Кабинету министров территории Украинского государства.

Для тех людей, которые прописаны в Донецкой области (на территории временно оккупированных районов), нужно разрешение «межведомственного оперативного штаба».

Если будут желающие наоборот, въехать в ОРДО, то такие люди обязательно также должны иметь разрешение оккупационных «властей», то есть «межведомственного оперативного штаба».

Как известно, российская власть анонсировала изменения для жителей ОРДЛО, которые захотят пересечь границу между оккупированными территориями и Россией.