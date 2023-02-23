В своем Telegram-канале один из первых главарей «народной республики» Донбасса сообщил, что проблема «вагнеровцев» не в том, что они перестали получать снаряды, а в том, что им стали выдавать боеприпасы как всем подразделениям ВС РФ, информирует «НБН».

«Признаться, мы по-хорошему завидовали «вагнерам», когда у них была своя фронтовая авиация, суточная норма в два Искандера и один Калибр, когда им подписывали заявки на две с половиной тысячи птуров на учебную практику, когда тащили к ним со всей страны зеков», — написал Ходаковский.

«Полевой командир» боевиков отметил, что наемников Пригожина удручает не то, что их опустили до общих норм, а то, что сокращение количества снарядов якобы не позволяет им дать нужный результат.

По словам Ходаковского, бойцам ЧВК под Угледаром Донецкой области приходилось перед наступлением сокращать до минимума суточный расход боеприпасов, чтобы накопить запас хотя бы на первый день атаки. Он добавил, что «вагнеровцам» не хватало снарядов и результат не заставил себя ждать.

Напомним, что владелец ЧВК, олигарх Евгений Пригожин заявил, что из-за «снарядного голода» «вагнеровцы» несут большие потери.