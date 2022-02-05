Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.
О чем предупреждают синоптики
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 6 февраля в Украине немного потеплеет. При этом в западных и восточных областях будет идти снег. Теплее всего будет на юге страны. В частности, в Одесской и Николаевской областях температура воздуха поднимется до +4…+6 градусов. В Херсонской области и в оккупированном Крыму прогнозируют +3…+5ºС.
«В воскресенье тоже потеплеет и на востоке Украины. Везде в течение дня будет 0…+3 градуса, а на юге даже +2…+6 градусов», —
написала Диденко на своей странице в Facebook.
Температура воздуха в регионах страны
На западе Украины ночная температура будет находиться в пределах от -1 до +1 градусов, днем ожидается +2…+5ºС.
В восточных регионах страны ночью ожидается -6…-8 градусов, днем потеплеет до +1…+3ºС.
На севере и в центре погодные условия будут соответствовать таким температурным показателям: ночью – от -2 до -4 градусов, а днем будет -+2…+4ºС.
На юге Украины и в Крыму будет поддерживаться температурный фон в пределах -1…+1 ночных градусов и +3…+5 градусов днем.
Погода в столице
В Киеве и области 6 февраля погода будет ветреной и без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -1…+1 градусов, днем столбики термометров будут на отметках +2…+4ºС.
Карта погоды на 6 февраля
Ранее сообщалось о погоде на 5 февраля 2022 года.
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