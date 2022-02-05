Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 6 февраля в Украине немного потеплеет. При этом в западных и восточных областях будет идти снег. Теплее всего будет на юге страны. В частности, в Одесской и Николаевской областях температура воздуха поднимется до +4…+6 градусов. В Херсонской области и в оккупированном Крыму прогнозируют +3…+5ºС.

«В воскресенье тоже потеплеет и на востоке Украины. Везде в течение дня будет 0…+3 градуса, а на юге даже +2…+6 градусов», —

написала Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины ночная температура будет находиться в пределах от -1 до +1 градусов, днем ожидается +2…+5ºС.

В восточных регионах страны ночью ожидается -6…-8 градусов, днем потеплеет до +1…+3ºС.

На севере и в центре погодные условия будут соответствовать таким температурным показателям: ночью – от -2 до -4 градусов, а днем будет -+2…+4ºС.

На юге Украины и в Крыму будет поддерживаться температурный фон в пределах -1…+1 ночных градусов и +3…+5 градусов днем.

Погода в столице

В Киеве и области 6 февраля погода будет ветреной и без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -1…+1 градусов, днем столбики термометров будут на отметках +2…+4ºС.

Карта погоды на 6 февраля

Ранее сообщалось о погоде на 5 февраля 2022 года.