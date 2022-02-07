Как информирует «НБН», в эфире ток-шоу «ГОРДОН» на YouTube-канала «В гостях у Гордона», Ярош отметил, что очень сомневается в том, что глава Кремля сможет победить Украину военным путем, если не будет использовать артиллерию и удары авиации, как это было сделано во время войны в Чечне, а также Сирии.

Таким образом, советник главнокомандующего ВСУ подчеркнул, что он уверен в том, что Путин точно не сможет въехать на территорию Киева на танках. И причин на это, по словам Яроша, очень много.

Цитата из заявления политика:

«Все потому, что армия России в городах только одним способом умеет – они сносят города, как было в случае с Грозным, при помощи авиации и артиллерии. Как было в случае с Дамаском и другими сирийскими городами. Но просто заехать на танках парадными колоннами им точно не удастся».

Говоря о реакции мирового сообщества на вероятное вторжение Путина в Украину, Дмитрий Ярош добавил:

«Сможет ли мировое сообщество позволить применить в отношении гражданского населения на территории Украины ракеты, а также авиацию? Здесь весьма понятен вопрос – не позволит. Как следствие, лично мое мнение, Путин вообще никаких шансов не имеет победить Украинское государство».

Как известно, ранее Ярош уже прокомментировал слова Александра Лукашенко о том, что если между Украиной и Беларусью начнется война, то она продлится не больше трех дней.