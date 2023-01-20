В интервью YouTube-каналу «Популярная политика» Гордон высказался о заявлении Лаврова на заседании МИД РФ в среду, 18 января, информирует «НБН».

«Война когда-нибудь закончится, мы все равно отстоим свою правду, но как дальше жить, я пока не представляю себе. Все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства России.

По словам украинского журналиста, жизнь министра иностранных дел, как и других соратников кремлевского диктатора Владимира Путина, закончена.

«И самые одаренные это понимают», — подчеркнул Гордон.

Он отметил, что военным преступникам из российских элит не удастся спрятаться нигде. Кремлевские чиновники являются международными изгоями и пойдут под Международный трибунал.

«У них есть вариант, которым воспользовались в свое время Гитлер, Геббельс, позднее Геринг. Этот вариант у них имеется, и они об этом тоже, я думаю, знают», — добавил Гордон.

Напомним, что Лавров сравнил россиян с евреями времен Холокоста, а Америку и ее союзников – с Гитлером. Скандальное заявление министра иностранных дел РФ прокомментировали в МИД Украины.