Об этом сообщает «НБН».

В пятницу, 11 февраля возле здания Харьковской областной администрации собрались на митинг сторонники экс-депутата Евгения Мураева. В здании обладминистрации города Харьков сегодня проходит выездное заседание СНБО Украины.

По слухам, на сегодняшнем заседании Совбеза могут принять решение о введении санкций против телеканала «НАШ» формальным владельцем, которого является Мураев.

Сам пророссийский политик вместе с ведущими телеканала «НАШ» принимали активное участие в акции. Они выступили на сцене перед собравшимися людьми. В частности, Мураев со сцены обратился к СНБО. Его выступление транслировал телеканал «НАШ» на своем YouTube-канале.

«Что я им хочу сказать? У нас есть разная информация, что решение уже принято (о введении санкций СНБО против телеканала «НАШ», — ред.) и осталось его имплементировать. Есть вторая информация, что не все члены СНБО хотят голосовать за это… Ничто не вечно под луной, власть не вечна. Вы пытаетесь принять незаконное решение. Оно будет иметь тяжелейшие последствия», — заявил экс-депутат со сцены.

Стоит отметить, что митинг сторонников Мураева и телеканала «НАШ» немноголюдный. За порядком все время наблюдали правоохранители.

Накануне пророссийский политик записал обращение, в котором призвал своих сторонников прийти на митинг 11 февраля под здание Харьковской областной администрации, где соберутся члены СНБО.