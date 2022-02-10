Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Евгения Мураева.

11 февраля в здании Харьковской ОГА состоится выездное заседание СНБО Украины с участием президента Владимира Зеленского. Официально пока не сообщается, какие вопросы будут на повестке дня выездного заседания.

Однако экс-депутат Евгений Мураев считает, что СНБО может предпринять попытку закрыть телеканал «НАШ» фактическим владельцем, которого он является.

На своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видеообращение к жителям Харькова. Политик призвал всех своих сторонников приходить под здание, где будет проходить совещание Совбеза.

«Будет предпринята попытка прекратить вещание телеканала «НАШ». Это не попытка закрыть рты журналиста. Вас хотят сделать послушными и сделать так, чтобы вы получали выгодную власти информацию… Приходите. Мы не позволим им это сделать», — говорит в обращении экс-нардеп.

Ранее появилась информация, что в Харькове на выездном заседании Совбез планирует рассмотреть вопросы территориальной обороны и региональной политики.

Ранее Мураев заявлял, что 2022 год будет сложным для Украины.