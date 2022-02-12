Информацию передает «НБН», ссылаясь на Rsute.ru.

В этом несомненно поможет астрология, которая определит периоды, наиболее удачливые для тех или иных представителей зодиакальных созвездий.

Астрологи представили финансовый гороскоп и назвали трех счастливчиков, для которых весь 2022 год будет удачным. Они будут буквально купаться в деньгах.

Телец

Тельцы из этой когорты будут наиболее удачливы, потому что умеют не только хорошо зарабатывать, но и весьма бережливы и экономны в расходах. В год Тигра они смогут в полной мере реализовать свои способности и серьезно нарастить свои финансы. Особенно прибыльными для Тельцов будут собственный бизнес и инвестиционная деятельность.

Дева

На втором месте в этом списке Девы, для которых откроются новые возможности, благодаря влиянию Сатурна. Астрологи советуют представителям данного знака не бояться рисковать, и риск оправдает себя высокими финансовыми результатами. Свою лепту в успех Дев внесет и Водяной Тигр, который оценит их настойчивость и целеустремленность.

Лев

На Львов благоприятное влияние будет оказывать Юпитер. Под его воздействием они смогут четко определить баланс между своими доходами и расходами и направить усилия в правильное русло. И результат не заставит себя ждать. Деньги будут сыпаться, как из рога изобилия.

Ранее мы сообщали о том, что Павел Глоба рассказал, кому из Зодиаков улыбнется удача в марте 2022 года.