Arkia и El Al увеличивают число рейсов из Украины.

Об этом сообщает израильское издание News.ru.co.il, передает «НБН».

Авиакомпании Израиля Arkia и El Al объявили, что из-за угрозы начала военных действий на территории Украины, они увеличат число рейсов для израильтян, которые хотят вернуться на родину.

В понедельник, 14 февраля, Arkia анонсировала дополнительный рейс из Киева. Второй рейс добавлен в расписание на вторник, 15 февраля, из Одессы.

El Al тоже добавила еще один рейс из Киева на ближайший понедельник. Цены на билеты озвучены от 200 до 350 долларов.

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