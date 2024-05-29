О том, что Париж может посчитать легитимным создание Палестинского государства лишь в «подходящее время», пишет «НБН», ссылаясь на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованное изданием BMFTV.

По словам Макрона, признание Палестинского государства следует проводить, основываясь не «на эмоциях», а исключительно взвешенно, и в «подходящее время».

В частности, французский лидер подчеркнул, что для его страны не существует «никаких табу», и он готов полноценно признать Палестинское государство, в рамках процесса, в который будут вовлечены близлежащие страны региона и Иерусалим.

Макрон добавил, что при участии вышеописанных правительств, реформирование потенциальной Палестинской администрации, сможет дать полезный результат, если исключить любые «эмоциональные заявления».

Ранее мы писали о том, как Макрон комментировал отказ Путина от «олимпийского перемирия».