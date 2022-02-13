Об этом сообщает Yahoo, передает “НБН”.

Отношения двух музыкантов зародились не сразу, следуя по стопам Джастина Бибера и Хейли, Кортни Кардашьян и Тревиса Баркера, пара в течение многих лет оставалась просто друзьями. Но в 2020 году все изменилось и их отношения перешли на новый уровень.

Рианна заявила о своем положении 3 февраля, спустя долгое время опубликовав фотографии с оголеннім животом. Затем в интервью она подтвердила беременность.

«Пока это для меня захватывающее путешествие. Каждую неделю происходит что-то новое, я принимаю это и наслаждаюсь происходящим», – рассказала Рианна журналистам о беременности, добавив, что сейчас она «полюбила пончики».

На днях пара появилась вместе на красной дорожке: Рианна нарядилась в зеленую полупрозрачную блузу с вырезом на спине, сверкающие брюки и красную мантию с капюшоном. Асап как обычно в своем наряде сохранил элементы уличного стиля, надев спортивную куртку, рваные джинсы и кепку.

Во время интервью с Е! на красной дорожке, журналист спросил о любимом продукте бренда Ри, на что будущий отец ответил, указывая на девушку: “она”.

Ранее пара часто провоцировали СМИ, заставляя публиковать информацию о неоднозначных отношениях друг с другом. Исполнительница также привлекла внимание фанатов, когда пожертвовала сумму крупную пострадавшим от домашнего насилия.