Как информирует «НБН», на своей Facebook-странице Ярош написал:

«Я не знаю, вторгнутся ли широкомасштабно наши враги, 16-19 февраля… Возможно, они пойдут в наступление 23-29 февраля, а может… марта. А может, они нас, украинцев, еще немного «потренируют» и попытаются захватить Украину за год или два…Все возможно. Потому что Россия – враг!».

При этом ветеран АТО добавил, что несмотря ни на что, он доверяет военному руководству Украинского государства, и самой армии нашей страны. Кроме того, он уверен, что даже если это и произойдет, то в этой войне победа останется за Украиной.

«Но я доверяю Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному, Министру Обороны Алексею Резникову, нашим Вооруженным Силам и Украинскому Добровольческому Движению. Мы способны отразить очередную агрессию Кремля и защитить нашу Государственность! Итого победим! Слава Украине!», — подытожил политик.

Стоит отметить, что источник еще одного паблика также озвучил дату вероятного вторжения Российской Федерации в Украину. Согласно озвученным данным, это может произойти уже 22 февраля 2022 года.