Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 16 февраля в Украине сохранится достаточно теплая погода, хотя небо будет пасмурным, к тому же в западных, части центральных и северных областей ожидаются дожди с мокрым снегом. Солнечным небо обещает быть только в оккупированном Россией Крыму. Там столбики термометров покажут +6…+8 градусов.

«Осадки в среду пройдут в Карпатах, на Закарпатье, а также на Черкасчине, Полтавщине, в Кропивницком с районами и днем могут дотянуть до Сумщины – дождь, местами мокрый снег. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода», – написала Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины ночная температура будет находиться в пределах -1… +1 градусов, днем ожидается +6…+8ºС.

В восточных регионах страны ночью ожидается -4…-6 градусов, в Луганске до -9ºС, днем потеплеет до +3…+5ºС.

На севере и в центре погодные условия будут соответствовать таким температурным показателям: ночью – от -4 до -6 градусов, а днем будет -+4…+6ºС.

На юге Украины и в Крыму будет поддерживаться температурный фон в пределах 0…-2 ночных градусов и +6…+8 градусов днем.

Погода в столице

В Киеве и области 16 февраля днем также будет облачно, но без осадков. Температура воздуха ночью составит -2…-4 градусов, а днем воздух прогреется до +3…+5ºС.

Карта погоды на 16 февраля

Ранее сообщалось о погоде на 15 февраля 2022 года.