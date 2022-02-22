Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты социологического опроса от Фонда «Демократические инициативы».

Граждане Украины рассказали, что намерены делать в случае, если страна-агрессор попытается пойти в наступление. Почти половина украинцев (48%) решительно заявили, что они намерены воевать против российских оккупантов или оказывать помощь украинским защитникам.

Более 8% опрошенных сказали, что они готовы вступить в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину. Более 14% ответили, что присоединятся к добровольческим силам.

Значительная часть участников опроса (более 25%) сказали, что они готовы оказывать невоенную помощь. Например, материально, работой или стать донором крови, в случае необходимости.

Около 18% граждан нашей страны сказали, что они будут пытаться выжить, в случае если Россия пойдет в наступление. Есть и те, кто собираются покидать Украину в случае начала полномасштабной войны. Правда, таких немного – чуть больше 3%.

Затруднились с ответом 18,2%. Еще 13,5% участников опроса сказали, что они не верят в то, что РФ может пойти в атаку на Украину.

При этом социологи отмечают, что по сравнению с декабрем прошлого года картина немного изменилась – количество тех, кто готов защищать свою родную страну выросло.

Данный опрос был проведен в период с 1 по 12 февраля этого года. Участниками исследования стали 2001 человек.

Ранее один из опросов показал, сколько украинцев до сих пор положительно относятся к Путину.