Как информирует «НБН», руководитель центра аналитики «Третий сектор» отметил, что американский президент предпринимал попытку отговорить главу Украинского государства Зеленского посещать конференцию по безопасности в Мюнхене, где наш президент озвучил весьма неприятную для США тему по Будапештскому меморандуму.

Дословно из заявления Андрея Золотарева:

«Если украинская сторона не получит гарантии безопасности, то меморандум будет признан официальным Киевом как недействительный. Причем вместе со всеми подписанными в 1994 году пунктами. И это уже будет вопросом не только Украины. В случае если Будапештский меморандум покажет, что гарантия ядерных держав не стоит бумаги, на которой он был заключен, то о чем тогда можно говорить с Северной Кореей и Ираном? Но это уже будет весьма глобальный вопрос!».

Напоследок Золотарев подытожил, что в Белом доме были весьма огорчены такими действиями украинского лидера Зеленского, так как он поставил Вашингтон в весьма трудное положение.

screenshot — ukraina.ru

Еще один политический эксперт Вадим Карасев высказал мнение относительно того, что теперь Россия не будет решать глобальные вопросы по Украине с Францией или Германией, но диалог Путин будет вести исключительно с Байденом.