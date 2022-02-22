Как информирует «НБН», в эфире телевизионного канала «Наш» политический эксперт Вадим Карасев заявил, что отныне ни с ФРГ, ни с Парижем Кремль больше серьезных диалогов вести не будет. Теперь Путин будет говорить только с Штатами.

Прямая речь Вадима Карасева:

«Теперь точно понятно все с немцами и французами. Москва не будет больше разговаривать с ними. По крайней мере, на серьезные темы. Другими словами, все важные вопросы Кремль теперь будет обсуждать исключительно с Белым домом. Как следствие, нам необходимо дождаться главных новостей из Соединенных Штатов Америки. Нужно дождаться, что же скажет Байден. А после, что скажут советники американского лидера. Но и финальное решение все же будет за Путиным».

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Как известно, мировое сообщество уже начало реагировать на решение Путина о признании временно оккупированных территорий Донбасса. В частности, санкции уже ввела Великобритания, а канцлер Германии Шольц заявил об остановке сертификации «Северного потока — 2».