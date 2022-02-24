Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.
О чем предупреждают синоптики
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 24 февраля в Украине будет солнечно, за исключением Донецкой, Луганской областей и Крыма, где ожидаются дожди. Воздух прогреется еще больше. Температура воздуха будет достигать +3…+8 градусов. Теплее будет на Юге, а холоднее – на Востоке.
«24 февраля западная облачность растворится в более чистом небе. Днем существенных осадков не будет. Однако ночью и утром могут быть небольшие осадки в Запорожье, в Крыму и в южных районах Донбасса», – написала Диденко на своей странице в Facebook.
Температура воздуха в регионах страны
На западе Украины ясно, ночная температура будет находиться в пределах +1…+2 градусов, днем ожидается +4…+6ºС.
В восточных регионах страны дожди, ночью ожидается 0…-2 градусов, днем потеплеет до +4…+6ºС.
На севере и в центре также столбики термометров ночью будут находиться на отметках 0…-2 градусов, а днем будет +5…+7ºС.
На юге Украины и в Крыму будет дождливо при температуре +2…+4 ночных градусов и +6…+8 градусов днем, Херсонской области до +10ºС.
Погода в столице
В Киеве и области 24 февраля пасмурно, но осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью составит 0…+2 градусов, а днем воздух прогреется до +5…+7ºС.
Синоптическая карта на 24 февраля
Ранее сообщалось о погоде на 23 февраля.
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