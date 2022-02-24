Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 24 февраля в Украине будет солнечно, за исключением Донецкой, Луганской областей и Крыма, где ожидаются дожди. Воздух прогреется еще больше. Температура воздуха будет достигать +3…+8 градусов. Теплее будет на Юге, а холоднее – на Востоке.

«24 февраля западная облачность растворится в более чистом небе. Днем существенных осадков не будет. Однако ночью и утром могут быть небольшие осадки в Запорожье, в Крыму и в южных районах Донбасса», – написала Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины ясно, ночная температура будет находиться в пределах +1…+2 градусов, днем ожидается +4…+6ºС.

В восточных регионах страны дожди, ночью ожидается 0…-2 градусов, днем потеплеет до +4…+6ºС.

На севере и в центре также столбики термометров ночью будут находиться на отметках 0…-2 градусов, а днем будет +5…+7ºС.

На юге Украины и в Крыму будет дождливо при температуре +2…+4 ночных градусов и +6…+8 градусов днем, Херсонской области до +10ºС.

Погода в столице

В Киеве и области 24 февраля пасмурно, но осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью составит 0…+2 градусов, а днем воздух прогреется до +5…+7ºС.

Синоптическая карта на 24 февраля

Ранее сообщалось о погоде на 23 февраля.