Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Мeteoprog.ua.

О чем предупреждают синоптики

2 марта в Украине будет пасмурно и дождливо, атмосферный фронт будет передвигаться с юга на север страны. Дневная температура в среднем по стране будет составлять +1…+3 градусов, на Закарпатье, востоке и юге Украины местами до +6ºС.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины местами будет идти мокрый снег, ночная температура будет находиться в пределах -3…-5 градусов, днем ожидается +1…+3ºС.

В восточных регионах страны дожди, ночью ожидается -1…+1 градусов, днем потеплеет до +3ºС, в Луганской и Донецкой областях до +6ºС.

На севере и в центре также столбики термометров ночью будут находиться на отметках 0…-3 градусов, а днем будет -1…+2ºС.

На юге Украины и в Крыму будет дождливо при температуре 0…+3 ночных градусов и +4…+6 градусов.

Погода в столице

В Киеве и области 2 марта пасмурно, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит -1…-4 градусов, а днем воздух прогреется до -1…+2ºС.

Ранее сообщалось о погоде на 28 февраля 2022 года.