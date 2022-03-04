Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Сергея Никифорова.

Во дворе президентской дачи в Конча-Заспе обнаружили обломок ракеты. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказала, какой была реакция Верховного Главнокомандующего.

«Мимо», — сообщил он о реакции украинского лидера.

Тем временем авторитетное британское издание The Times рассказало, что с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Украины пережил три попытки покушения. Задачу убить украинского лидера поручили кадыровцам и вагнеровцам. К счастью, их преступные намерения удалось сорвать.

Стоит отметить, что российская пропаганда распространяет фейки о том, что якобы Владимир Зеленский сбежал из Украины. Такие фейки распространяются в городах и населенных пунктах, которые захватили российские военные.

Однако данная информация является российским фейком. Президент Зеленский находится в Украине.

Ранее появилась информация, что во власти РФ паника, российская элита эвакуирует свои семьи.