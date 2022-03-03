Об этом пишет «Украинская Правда», ссылаясь на предоставленную информацию украинской разведкой, передает «НБН».

Согласно данным украинской разведки, российская элита сейчас в панике. Политический истеблишмент России не доверят кремлевскому диктатору Владимиру Путину, который 24 февраля отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину.

Представители российской элиты сейчас заняты эвакуацией своих близких из столицы РФ – Москвы. Близкие люди российских чиновников и элиты бегут из России в Грузию, ОАЭ, Израиль.

Кроме того, российский истеблишмент подыскивает укрытия на случай ядерной войны.

К слову, в воскресенье, 27 февраля глава страны-агрессора Владимир Путин фактически открыто начал угрожать миру ядерным арсеналом РФ. ОН приказал привести ядерные силы России в режим особого несения дежурства.

Стоит отметить, что ранее появлялась информация о том, что Путин после того, как начал полномасштабную войну с Украиной спрятался в подземном бункере подальше от Москвы – на Алтае. Также ранее российский политолог и историк Валерий Соловей заявил, что семья Путина тоже отправилась в бункер на Алтае. Это убежище кремлевского диктатора, по словам Соловья, своего рода подземный город, в котором можно спрятаться на случай ядерной войны.