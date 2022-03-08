Об этом сообщает «НБН».

На своей странице в социальной сети Facebook предприниматель Сеяр Куршутов гарантировал материальное вознаграждение тому, кто поймает коллаборантку, экс-«прокурора» Крыма Наталью Поклонскую. Предательница Украины, как известно, засветилась в Херсонской области. Она вместе с Россгвардией приехала раздавать местным жителем «гуманитарную помощь», от которой украинцы отказываются.

Куршутов, узнав, что Поклонская в Херсоне объявил на нее «охоту». Тот, кто задержит скандальную коллаборантку и доставит ее ближайшее отделение СБУ, получит от бизнесмена 100 тыс. долларов.

«Это не шутка. Сообщите жителям Херсона, что есть возможность легко заработать деньги», — пишет бизнесмен.

Украинцам пришлась по душе идея предпринимателя. Они начали распространять его публикацию в социальных сетях.

Ранее появилась информация, что Поклонская приехала на территорию временно захваченной Херсонской области.