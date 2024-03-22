Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в окружении экс-главы РФ, пишет, что Медведев нашел себе известную любовницу – Наталью Поклонскую, информирует «НБН».

Сообщается, что соратнику Путина «очень нравится этот новый этап, он обрел новое дыхание, посвежел». Собеседники отмечают, что Медведев хочет продемонстрировать, что не только кремлевский диктатор может иметь известную и молодую фаворитку.

Люди из окружения замглавы Совбеза России говорят, что только Поклонская «может публично говорить о том, что она украинка и любит Украину», и никто ничего ей не сделает за такие высказывания.

В то же время источники в Администрации президента РФ подтвердили, что у Медведева нет совместной жизни с женой Светланой.

Ранее СМИ заявили, что Путин нашел замену Алине Кабаевой. Западные журналисты назвали новую фаворитку диктатора «Барби».