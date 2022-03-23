Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Twitter-аккаунт Ильи Пономарева.

Экс-депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев опубликовал видео, на котором можно увидеть, как неизвестный мужчина бросил в стену Кремля какую-то зажигательную смесь.

Видео снято из машины.

Илья Пономарев пишет, что в стену Кремля был брошен «коктейль Молотова». Кто осмелился сделать этот поступок пока неизвестно. Как и неизвестна дальнейшая судьба смельчака.

Пользователи в сети активно комментируют поступок мужчины.

«Капелька камень точит». «Пусть горит». «А что так можно было? С почином, россияне». «Оттепель». «Наконец-то». «Надо тысячу коктейлей Молотова и не в стену, а через стену», — пишут пользователи соцсети.

Неизвестный смельчак кинул Коктейль Молотова в Кремлевскую стену. pic.twitter.com/FDKbub27vh — Ilya Ponomarev (@iponomarev) March 23, 2022

Стоит отметить, что согласно последним данным, российского диктатора Владимира Путина нет в Кремле. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он перебрался в подземный бункер на Урале. Другие же источники говорят, что он в бункере на Алтае. В последнее время Путин ужесточил меры безопасности, ограничил круг общения и даже перестал прислушиваться к своей разведке.

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