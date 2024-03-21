О том, почему китайские и российские корабли регулярно и беспрепятственно проходят через указанный район в акваториях Красного моря и Аденского залива, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

Как стало известно иноСМИ, Пекин и Москва смогли достичь взаимопонимания после результативных переговоров в Омане, между российскими и китайскими дипломатами и одним из политических лидеров хуситов Мохаммедом Абдель Саламом.

В частности, в обмен на обеспечение безопасности в Красном море и Аденском заливе, КНР и РФ обязались предоставить определенную политическую поддержку йеменским повстанцам в таких структурах, как Совбез ООН.

Впрочем, до конца непонятно, в чем подобная помощь будет проявляться, за исключением одного, — Китай и Россия, вероятно, будут блокировать ключевое количество резолюций ООН, если они придутся не по нраву исламистам-экстремистам.

Ранее мы писали о том, почему Песков жаловался на «беспрецедентное давление» США и ЕС на Китай.