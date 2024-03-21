В эфире национального телемарафона спикер украинской военной разведки рассказал, что в результате удара БПЛА по авиабазе в Энгельсе получили повреждения как минимум два самолета путинских войск, информирует «НБН».

Спикер ГУР МОУ отметил, что данные об ударе по военному аэродрому еще собираются. Пресс-секретарь отказался говорить, кто и чем проводил соответствующую операцию, однако заметил, что в городе «грохот был знатный».

Он добавил, что этот объект остается важным для стратегической авиации путинских оккупационных сил. Он уточнил, что с базы в Энгельсе поднимаются бомбардировщики захватчиков, которые терроризируют обстрелами Украину.

Как сообщалось, украинские СМИ заявили, что обстрел авиабазы в Энгельсе 20 марта – операция Главного управления разведки Минобороны Украины.