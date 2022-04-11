Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на издание «Левый берег».

Многих украинцев интересует, во сколько обходится Украине содержание пленных российских военных. Омбудсмен Людмила Денисова озвучила суточную сумму содержания одного пленного российского солдата.

«50-100 гривен, как и на наших обычных задержанных», — отметила она.

Денисова отметила, что Украина придерживается все международных конвенций и норм по обращению с пленными оккупантами.

Стоит отметить, что пленные российские военные в телефонных разговорах со своими родственниками рассказывают о гуманном отношении к себе. Их кормят, предоставляют необходимую медицинскую помощь, дают необходимые теплые вещи.

Ранее Денисова рассказала о своей встрече с пленными российскими солдатами.