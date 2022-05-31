Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «РБК-Украина».

Людмила Денисова больше не занимает должность омбудсмена. С данной должности ее уволила Верховная Рада Украины, 234 голосами народных депутатов.

За увольнение Денисовой не голосовали политические силы «Европейская Солидарность» и «Батькивщина».

Людмила Денисова занимала должность Уполномоченного ВР по правам человека с 15 марта 2018 года. Согласно закону, срок действия ее полномочий должен становить 5 лет.

Назначения нового омбудсмена сегодня не было.

Накануне Денисова сообщила, что Рада собирается ее уволить.