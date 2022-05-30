Как информирует «НБН», об этом заявила Людмила Денисова на пресс-конференции, тридцатого мая.

Дословно из сообщения Денисовой:

«Я только что узнала, что по команде президента Украинского государства уже завтра, тридцать первого мая, планируют объявить мне недоверие, как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека».

Согласно словам омбудсмена, решение относительно ее увольнения якобы было принято после совещания у президента.

Данные относительно того, что Денисову намерены снять с должности на ближайшем заседании Верховной Рады Украины, также подтвердили несколько источников издания «Украинская правда» в политической партии «Слуга народа».

Ранее Денисова рассказала, сколько платит Украина из госбюджета на содержание одного военнопленного российского оккупанта.