В настоящее время единственным организованным районом сопротивления ВСУ остается именно «Азовсталь». Территория вокруг металлургического комплекса имени Ильича, к сожалению, захвачена российскими оккупантами. Большая часть морпорта Мариуполя также контролируется захватчиками.

Также отмечу, что, несмотря на заявления о невозможности деблокады Мариуполя, есть оценка военных экспертов. Последние настаивали на том, что ВСУ могли нанести удар на опережение вблизи Горловки и Донецка с целью отвлечения значительных сил оккупационных войск и соответственно 1-го армейского корпуса так называемой «ДНР».

Тем не менее, Мариуполь держится и героически обороняется. Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели совместную спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод «Азовсталь».

В настоящее время противник продолжает блокировать наши подразделения в районе завода «Азовсталь» и наносить авиационные удары по городу, в том числе с применением самолетов дальней авиации. С целью разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя в оккупированный город прибыло инженерное подразделение.

Почему России так необходимо захватить Мариуполь? Во-первых, это глубоководный порт. В отличие от российского Таганрога, он может принимать суда с гораздо большей осадкой. Во-вторых, Мариуполь дает возможность создания так называемого сухопутного коридора из ОРДЛО в аннексированный Крым. И главное, Мариуполь – это путь к фланговому охвату группировки ВСУ, которая ведет тяжелые оборонительные бои в зоне ООС. Поэтому россия пытается во что бы то ни стало взять под контроль этот стратегический украинский город.

Украина готовится деблокировать Мариуполь на Донетчине военным путем, но для этого нужна помощь от международных партнеров в виде вооружения. Об этом на брифинге заявил президент Владимир Зеленский в четверг, 21 апреля.

В Мариуполе остаются мирные жители, но РФ продолжает блокировать попытки их эвакуировать, а также отказалась от обмена раненых на раненых.

Вместе с тем, обратите внимание на разногласия в оценках военной кампании на востоке Украины. Речь идет о заявлениях советника Офиса президента Алексея Арестовича. На второй день с начала полномасштабного сражения за Донбасс, Арестович заявил, что не все так страшно, как кажется. «В Марьинке продвинулись в серой зоне и гордо объявили о взятии Марьянки. Им навешали и они отошли назад», – рассказал Арестович.

В то же время Генштаб ВСУ заявляет о том, что Вооруженным силам Украины в ходе удачного контрнаступления удалось восстановить контроль над Марьинкой, в результате чего ВС РФ понесли потери и были вынуждены отступить из населенного пункта. «На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом», — говорилось в вечерней сводке.

Тем не менее, хотел бы заверить украинцев, что ВСУ дают достойный отпор российским захватчикам. За минувшие сутки удалось отразить восемь атак врага, уничтожено девять танков, восемнадцать единиц бронированной и тринадцать единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийских системы.

На днях, по оценкам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, из района боев близ Попасной вывезено в тыловые районы оккупированной Луганщины примерно до 130 раненых боевиков.

С чем это связано? Накануне ГИ «Права Справа» передало ВСУ и разведобществу Украины места базирования членов так называемой ППК «Вагнер» и российских военных. По этим точкам был нанесен артиллерийский удар. И соответственно имеем многочисленные потери среди оккупантов.

Кроме того, недавно появилась информация о том, что на Донбасс приехал лично «повар путина» Евгений Пригожин. Сообщалось, что он якобы находится на территории так называемой «ДНР». Эту информацию обнародовал депутат Госдумы России Милонов.

Более того, установлена ​​локация фотосъемки Милонова и Пригожина – Первомайская школа №2. Напротив нее расположено бывшее ПТУ №39 – сейчас это база дислокации ЧВК «Вагнер». Эти координаты своевременно переданы ВСУ и по ней нанесен огневой удар. Потери «вагнеровцев» составили до 50 человек убитыми.

Визит Пригожина связан именно с этим инцидентом. А не с болтовней о том, что он якобы приехал инспектировать и давать указания по захвату украинских городов. Этот факт еще раз свидетельствует о том, что украинское движение сопротивления работает плодотворно и эффективно, несмотря на сложную ситуацию на оккупированных территориях.