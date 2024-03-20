Как информирует «НБН», об этом во вторник, девятнадцатого марта, проинформировало издание Reuters.

В материале отмечается, что во время испытаний бомбардировщик В-52 покинул пределы острова Гуам в Тихом океане и совершил пуск гиперзвуковой крылатой ракеты.

Военно-воздушные силы США назвали испытание успешным, но не стали раскрывать скорость, с которой летела данная ракета.

Отмечается, что в ходе прошлых испытаний ракета AGM-183 ARRW развивала скорость в пять раз быстрее, чем скорость звука (1191 км/час).

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Северная Корея использует Украину в качестве полигона для испытания собственных ракет в боевых условиях.