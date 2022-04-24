Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение оперативного командования «Юг», на окраине села Грозовое, что на временно оккупированной территории Херсонской области, танки РФ с украинскими флагами выдвинулись в направлении Молодецкого, а после этого из них обстреляли дома мирного населения.

Дословно из обнародованного сообщения:

«На окраину поселка Грозовое, что на территории Херсонской области, выехали танки оккупационных сил с флагами Украины. Колонна вражеской техники двинулась в направлении поселка Молодецкое».

Следовательно, враг предпринял попытку сымитировать присутствие украинских подразделений на временно захваченных территориях. После этого, из тех же танков они произвели обстрелы оккупированных населенных пунктов. Но при этом украинцам, проживающим там, они предоставляли неправдивую информацию о том, что атаки в Херсонской области осуществляли украинские военнослужащие.

В это же время руководство ОК «Юг» отмечает, что подразделения ВС Украинского государства не обстреливают мирное население и их жилье, за которым прячутся захватчики, пришедшие на нашу землю из России.

Все это делается россиянами с намерением обеспечить поддержку запланированных ими так называемых «референдумов», а также попыток незаконно аннексировать временно оккупированные земли нашей страны.

Ранее мы уже писали о том, что на Донбассе российскими войсками в полной мере была разрушена система здравоохранения.