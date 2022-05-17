Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал на своем Telegram-канале, передает «НБН».

Основатель и первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий отметил, что вчера, 17 мая началась эвакуация раненных украинских защитников с территории завода «Азовсталь», в Мариуполе. Военнослужащих, как известно, отвезли на территорию ОРДО, после чего должен состояться их обмен на россиян.

«82 суток парни сражались в нереальных условиях, более 70 суток они сдерживали противника в полном окружении, в количественном преимуществе врага, при ужасных авиабомбардировках, корабельных, артиллерийских бомбардировках. Они сделали то, что войдет в учебники по военной истории», — заявил он.

Билецкий подчеркнул, что сейчас самое главное – это спасти мужественных защитников Мариуполя.

Основатель «Азова» заявил, что единственное, что сейчас может сделать каждый – это не навредить операции по спасению военнослужащих. Он призвал всех воздержаться от публичных домыслов, комментариев и оценок операции по спасению военных.

«Через 2-3 суток, я думаю, что сам гарнизон даст четко понять. Как все проходило… На эту минуту могу сказать, что полк на связи, знаю, что там происходит. Гарнизон на месте, с оружием в руках. Все будет хорошо, все будет Украина. Не навредите. Слава Украине!», — обратился Билецкий к общественности.

Ранее агентство Reuters писало, что с территории «Азовстали» вышла колонна с украинскими военными.