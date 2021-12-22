Об этом Андрей Билецкий заявил в студии Politeka-Online, передает «НБН».

Многие эксперты и СМИ прогнозируют, что этой зимой Россия может пойти на полномасштабное вторжение в Украину. Звучат даже конкретные даты. Например, британский таблоид Daily Star писал, что Россия планирует полномасштабное вторжение в Украину 24 декабря.

Лидер «Национального Корпуса» Андрей Билецкий слоняется к мнению, что Россия не пойдет на полномасштабное вторжение в Украину этой зимой, но он не исключает, что это может произойти позже.

«На данный момент, я все-таки не вижу момента широкомасштабной войны. Я убежден, что если россияне в ближайшее время не добьются тех уступок, которых они хотят, а я надеюсь, что они их не добьются, иначе это будет катастрофа и капитуляция Западного мира, то они будут резко оживлять свои действия на Донбассе… Но к полномасштабным действиям, я думаю, что в ближайшее время они, по многим причинам, в первую очередь, геополитическим, они не перейдут», — сказал Билецкий.

Однако, по его словам, угроза полномасштабной войны с РФ будет сохраняться еще долгие годы.

Билецкий также заявил, что необходимо каждый день систематически заниматься усилением обороноспособности страны, а не «выдумыванием новых дат нападения России».

Ранее мы сообщали, что Билецкий «дал ляща» Арестовичу в гримерке.