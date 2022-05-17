Об этом пишет информационное агентство Reuters, сославшись на свидетеля, передает «НБН».

Сегодня, 17 мая еще семь автобусов с украинскими защитниками покинули территорию заблокированного завода «Азовсталь», в Мариуполе. Агентство Reuters пишет, что колонна двигалась под контролем российских войск.

По данным источника агентства, некоторые из украинских военных не были ранены.

Фото — Reuters

Куда направилась колонна, агентство не сообщает.

Как известно, вечером 16 мая стало известно о том, что более 250 из гуманитарного коридора были выведены на временно неподконтрольную Украине территорию Донецкой области. 53 тяжелораненных защитника Украины эвакуировали в больницу оккупированного Новоазовска. Еще более 200 военных в оккупированную Еленовку.

В Минобороны Украины объяснили, что после выхода защитников Мариуполя из «Азовстали» их обменяют на россиян.

Тем временем, военный эксперт Олег Жданов объяснил, что вывоз защитников «Азовстали» на территорию ОРДО был единственным выходом для спасения жизней военных. Ведь военная деблокада Мариуполя сейчас невозможна, а руководство РФ не согласилось на процедуру экстракции.