90% соли в нашей стране добывалось Госпредприятием «Артемсоль» в городе Соледар в Донецкой области. Руководитель пресс-службы предприятия Владимир Низиенко сообщил, что «Артемсоль» не может продолжать работу из-за постоянных обстрелов и активных боевых действий. Оккупанты нанесли удар по административному зданию, а также попали в рудники, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

«Артемсоль» обеспечивает продуктом не только Украину, но еще и 15 стран мира. Пока в регионе не станет безопасно, предприятие не сможет продолжить добывать соль, по этой причине государства столкнутся с дефицитом этого продукта.

В то же время предприятие сможет оперативно возобновить работу по окончанию боевых действий, поскольку залежи соли находятся глубоко под землей и не должны пострадать от вражеских обстрелов.

Напомним, что Украина также столкнулась с дефицитом топлива. В Министерстве экономики заявили, что государство приостановит ценовое регулирование бензина и дизеля.