Оперативный штаб при украинском правительстве принял решение временно отказаться от государственного регулирования цен на бензин и дизтопливо.

Как информирует «НБН», министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила:

«Со стороны государства мы приостановим ценовое регулирование, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом. Все для того, чтобы они могли весь доступный ресурс на европейском рынке транспортировать в Украину».

Свириденко добавила, что в правительстве ожидают, что предельные цены на дизельное топливо будут не выше пятидесяти восьми гривен. А на бензин – не выше пятидесяти двух гривен.

Согласно ее словам, если операторы рынка будут злоупотреблять положением, то против них будут вводиться экономические ограничения.

Ранее мы уже писали о том, как можно выгодно заправиться при помощи телефона.