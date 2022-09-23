Фейгин объяснил, что движение «Весна», которая агитирует граждан страны-агрессора выходить на митинги «Нет могилизации» — урбанизированная хипстерская молодежь. Эти люди по возрасту не попадают под призыв, они выходят протестовать против системы, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам оппозиционера, студенты не сыграют большой роли, важно, чтобы на улицы выходили именно представители «глубинного народа» России, «вата», которую Кремль отправит погибать на войне в Украине. Правозащитник убежден, что, когда молодежь выйдет на митинги в субботу, 24 сентября, силовики ее снова «загребут».

Фейгин обратил внимание на то, что по новому указу, подписанному Владимиром Путиным, никаких денег новобранцам не гарантируют. Возможно контрактники и получали 200 000 рублей, однако мобилизованные – другая публика, которой, скорее всего, будут начислять среднюю зарплату по их месту работы.

Ранее эксперт рассказал, сколько на самом деле могут мобилизовать россиян для войны с Украиной, несмотря на обещания Шойгу забрать в армию 300 000 резервистов.